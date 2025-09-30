Dudu revela que defender o Atlético era sonho e projeta: “Deixar meu nome marcado”

Jogador chegou ao Galo após breve passagem pelo Cruzeiro no início do ano e teve poucas oportunidades até o momento

O atacante Dudu, do Atlético Mineiro, revelou em entrevista à “GaloTV”, que vestir a camisa da equipe era um sonho. Além disso, ele abriu seu coração e projetou um futuro no Galo.

“Tenho muito orgulho em vestir a camisa do Galo. Tenho muitos amigos atleticanos que tinha o sonho de me ver vestindo a camisa do Galo. É um clube que representa para mim por sempre estar nas minhas características de futebol. É um clube de raça, de muita garra e muita paixão, inclusive que o torcedor tem pelo clube. Eu espero de todo coração que eu possa fazer um bom trabalho aqui no Galo e deixar meu nome marcado no clube por vitórias, títulos, é o meu maior sonho neste momento. Não ser um jogador que passou pelo clube. Quero que lembrem que vim e conquistei títulos”, disse.