Desgaste fez Léo Pereira ter ‘comportamento de solteiro’ antes de término com Karoline Lima

Término aconteceu após briga por conta de ex e festinha com moças do job; Jogador já procurava imóvel para se mudar / Crédito: Jogada 10

O término do relacionamento entre Karoline Lima e Léo Pereira vem dando o que falar. O casal se separou na última semana, após quase dois anos juntos. No entanto, a relação já vinha conturbada há algumas semanas, e o zagueiro vinha tendo “comportamento de solteiro”. Ele, inclusive, já estava procurando uma casa para morar sozinho. Recentemente, a polêmica de Léo Pereira com a mãe dos seus filhos, Tainá Castro, causou um tumulto nas redes. Afinal, Karoline Lima sempre levantou a causa de pensão para a filha, uma vez que passa por essas questões com o pai de Cecília, Éder Militão.

A notícia que o zagueiro do Flamengo poderia ser preso por não pagar a pensão, gerou um conflito na relação. Principalmente porque Karoline Lima, após ser atacada nas redes, foi até o seu Instagram defender Léo. No entanto, segundo o “Extra”, funcionários do casal relataram que o jogador ficou muito irritado com a exposição e os dois chegaram a ter uma discussão acalorada. Ele não sabia que ela faria isso e a atitude da influencer o deixou mais bravo do que o vídeo em que aparecia bêbado, dormindo no chão da cozinha, mostrado pela ex. Aliás, ele chegou a prometer a Tainá que Karol não iria mais falar sobre o assunto. A partir daí, portanto, Léo Pereira teria começado a ter um comportamento de solteiro. Assim, no dia 14 de setembro, após a vitória do Flamengo por 2 a 0 em cima do Juventude, o jogador teria promovido uma festa com jogadores do Rubro-Negro e moças do job em Porto Alegre. A festinha começou por volta de meia-noite e teve celulares proibidos. Com atritos na relação, portanto, Léo Pereira já buscava um imóvel para morar sozinho. Aliás, na mesma semana do término, o zagueiro chegou a mudar sua foto de perfil no Whatsapp, trocando uma do casal, para uma apenas dele.

Tem volta? Ao desembarcar no Rio de Janeiro na última segunda-feira (29), a influencer Karoline Lima deixou em aberto uma possível reconciliação. Ela afirmou que ainda o ama, mas que está vivendo um dia de cada vez. Por outro lado, de acordo com o “Extra”, existe uma questão profissional que possa atrapalhar uma volta pelo lado de Léo Pereira. Afinal, é a segunda vez, em menos de três meses, que a vida pessoal do jogador se sobressai ao seu desempenho em campo. Vale ressaltar, portanto, que os eventos vem acontecendo perto de uma nova convocação para a Seleção Brasileira e o zagueiro tem como objetivo estar entre os nomes. Karoline segue na mansão e Léo Pereira busca novo lar Apesar do término, Karoline Lima vai continuar morando no Rio de Janeiro até pelo menos no ano que vem. Ela deve permanecer na mansão do agora ex-casal em um condomínio de luxo, na Barra da Tijuca. A influencer morava em São Paulo, mas se mudou para a cidade carioca no início da relação.