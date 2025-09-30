Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Del Valle entra com ação na Justiça contra Zubeldía, técnico do Fluminense; entenda

Clube equatoriano anuncia que tomará medidas legais por calúnia e difamação contra treinador e Luis Alfonso Chango, presidente do Mushuc Runa
O Independiente del Valle anunciou, na última segunda-feira (29), que irá acionar a Justiça contra o técnico do Fluminense, Luís Zubeldía. Afinal, na última semana, o comandante argentino disse, em entrevista, que o clube é favorecido pela Federação Equatoriana de Futebol. O profissional já trabalhou na LDU e no Barcelona de Guayaquil, dois rivais diretos dos El Matagigantes.

Além do novo comandante tricolor, o presidente vitalício do Mushuc Runa, Luis Alfonso Chango, também será  alvo do processo. Isso porque o dirigente acusou o Independiente de comprar árbitros para vencer partidas, em meio a um desentendimento com o técnico Javier Rabanal.

De acordo com o diretor do Del Valle, Santiago Larriva, a medida busca proteger a integridade do clube, de seus jogadores, da comissão técnica e da diretoria diante de acusações consideradas infundadas.

“Chega de calúnias. O Independiente del Valle é um clube diferente. Acreditamos no jogo limpo, no esforço, nos processos e no trabalho bem feito. (…) Nos últimos dias, tanto Luis Alfonso Chango, do Mushuc Runa, quanto Luis Zubeldía, em diferentes espaços e tons, se permitiram acusar nosso time e nossos dirigentes. Não vamos deixar isso passar, não trataremos com leveza. Acusar alguém de imoralidades e trapaças é um delito, e terão que assumir a responsabilidade por suas palavras”, disse Larriva.

