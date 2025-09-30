Del Valle entra com ação na Justiça contra Zubeldía, técnico do Fluminense; entenda

O Independiente del Valle anunciou, na última segunda-feira (29), que irá acionar a Justiça contra o técnico do Fluminense, Luís Zubeldía. Afinal, na última semana, o comandante argentino disse, em entrevista, que o clube é favorecido pela Federação Equatoriana de Futebol. O profissional já trabalhou na LDU e no Barcelona de Guayaquil, dois rivais diretos dos El Matagigantes.

Além do novo comandante tricolor, o presidente vitalício do Mushuc Runa, Luis Alfonso Chango, também será alvo do processo. Isso porque o dirigente acusou o Independiente de comprar árbitros para vencer partidas, em meio a um desentendimento com o técnico Javier Rabanal.