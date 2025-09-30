Crespo pede paciência na recuperação de Oscar: “Aqui não tem super-heróis”

Meia do São Paulo, que fraturou três vértebras da região lombar em julho, treina com o elenco mas ainda não tem condições de jogo / Crédito: Jogada 10

O meia Oscar segue em processo de recuperação após a grave lesão sofrida em julho, quando fraturou três vértebras da região lombar durante o clássico contra o Corinthians, no Morumbis. Embora já participe de treinos com o elenco, o camisa 8 do São Paulo ainda não está liberado para voltar a atuar. Quem explicou a situação foi o técnico Hernán Crespo, que, em entrevista, detalhou os cuidados que vêm sendo tomados no retorno do jogador. O argentino, inclusive, fez questão de falar em espanhol para ser mais preciso ao abordar o caso.

“Vou falar uma coisa importante. Eu acho que não fui claro no meu portunhol. Vou falar em espanhol por ter mais vocabulário. A verdade é que ele está fora há dois meses e meio, com uma lesão muito grave e ele está voltando aos treinamentos. Uma lesão grave que o atrapalha para caminhar, respirar e agora está voltando aos poucos, com menos contato. E eu quero ter calma com ele, porque quero tê-lo por muito tempo, e aqui não tem super-heróis”, explicou o treinador, após a derrota para o Ceará. Apesar da volta gradual aos trabalhos, Crespo reforçou que Oscar ainda não está no nível físico necessário para encarar competições como o Brasileirão e a Libertadores. “Não posso deixar me levar pelos momentos frenéticos que pede o futebol, então eu vou levar essa questão devagar, para que ele se sinta seguro, se ele tiver um embate se sinta confortável. Ele treina conosco, mas não treina na intensidade que um jogo de Libertadores ou Brasileirão demanda”, acrescentou. ‘Eu tiro o chapéu para o Oscar’ Oscar iniciou os treinos coletivos no último dia 20, mas ainda não completou todas as etapas de preparação exigidas para estar em campo oficialmente.