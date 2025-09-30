Corinthians chega a sete jogos sem vencer em casa no Brasileiro

Último triunfo na Neo Química Arena foi há quatro meses, contra o Santos; Time repete marca do ano do rebaixamento

Nesse período, o Timão conquistou apenas quatro empates e sofreu três derrotas, acumulando 19% de aproveitamento. Os tropeços aconteceram diante de Flamengo, Bahia e Red Bull Bragantino, além das igualdades contra Palmeiras, Fortaleza, Cruzeiro e Vitória.

A derrota de virada para o Flamengo , no domingo (28), ampliou um incômodo jejum do Corinthians como mandante no Campeonato Brasileiro. A equipe de Dorival Júnior já soma sete partidas consecutivas sem vitória na Neo Química Arena.

O último triunfo em Itaquera aconteceu há mais de quatro meses: no dia 18 de maio, quando o Corinthians venceu o Santos por 1 a 0. Desde então, o time não conseguiu repetir o desempenho positivo diante da torcida.

Aliás, a sequência negativa remete a um momento delicado da história do clube. A última vez que o Corinthians havia ficado sete jogos seguidos sem vencer em casa foi em 2007, temporada marcada pelo rebaixamento à Série B. Na ocasião, o time perdeu para Atlético-MG, Paraná Clube, Fluminense, São Paulo e Flamengo, e empatou com Palmeiras e Náutico.

Assim, com o retrospecto atual, o Corinthians busca reencontrar o caminho das vitórias como mandante para se afastar de comparações incômodas e recuperar a confiança junto ao seu torcedor.