Convocação da Seleção para amistosos ocorre nesta quarta-feira

Ancelotti entregará sua terceira lista à frente do Brasil; Canarinho enfrenta Coreia do Sul e Japão, em jogos na Ásia

O técnico Carlo Ancelotti realizará sua terceira convocação para a Seleção Brasileira nesta quarta-feira (1º/10), na sede da CBF, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A lista, afinal, contemplará os jogadores que representarão o Brasil na próxima Data Fifa, em amistosos organizados pela entidade que rege o futebol brasileiro. O evento começa às 15h (de Brasília) e contará com transmissão da CBF TV pelo YouTube.

Classificada para a Copa do Mundo de 2026, a Seleção realizará dois amistosos. Primeiro, enfrenta a Coreia do Sul, na sexta-feira (10/10), em Seul, às 8h. Quatro dias depois, na terça (14/10), é a vez da Canarinho encarar o Japão, no Estádio Nacional de Tóquio, na capital japonesa, pela tradicional Copa Kirin. A bola rola às 7h30.

LEIA MAIS: Chelsea supera Benfica com gol contra de ex-jogador do Palmeiras

E Ancelotti já conta com uma dúvida de peso. Afinal, o goleiro titular Alisson, do Liverpool, se machucou durante o jogo dos Reds contra o Galatasaray (TUR), nesta terça-feira (30/9), pela Champions League. Após o duelo (vitória do time turco), o técnico Arne Slot afirmou que o arqueiro tem “99,9%” de chance de ser desfalque no sábado (4/10), quando o Liverpool enfrenta o Chelsea, em Londres, pela Premier League.

Esta será a terceira convocação de Carlo Ancelotti, técnico responsável por garantir matematicamente a classificação da Seleção para a Copa do Mundo. Até o momento, ele tem quatro partidas à frente do Brasil, com duas vitórias, um empate e uma derrota. Assim, angaria aproveitamento de 58,3%.