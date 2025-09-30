Com desfalques e retornos, Grêmio se remonta para o duelo contra o Santos

Mano Menezes não terá Volpi, Cuéllar e Willian, mas conta com a volta de João Lucas e Riquelme; Marcos Rocha está à disposição do time / Crédito: Jogada 10

O Grêmio terá uma equipe bastante modificada para o jogo contra o Santos. O time enfrenta o rival nesta quarta-feira (1), às 21h30, na Vila Belmiro, com desfalques de titulares importantes. O goleiro Tiago Volpi e o volante Cuéllar, por exemplo, estão fora. Por outro lado, o técnico Mano Menezes conta com alguns retornos importantes para o confronto. A lista de desfalques do time, de fato, é o grande problema para o treinador. Os já citados Tiago Volpi e Cuéllar estão com lesões musculares. A dupla, aliás, também não deve atuar contra o Bragantino. Além deles, o recém-contratado Willian ficará fora por até oito semanas. O atacante Cristian Oliveira, com um desconforto muscular, completa a lista de ausências.