Com citação a Mbappé, TV expõe discussão entre Vini Jr e Koke em clássico: “Chorão de m****”

Emissora responsável pela exibição da goleada do Atlético de Madrid traduziu o momento em que os atletas trocam provocações verbais / Crédito: Jogada 10

A mídia esportiva espanhola segue repercutindo o clássico entre Atlético de Madrid e Real Madrid do último sábado (27), mas não só para tratar da goleada por 5 a 2 dos colchoneros sobre os merengues. Para além do placar expressivo, o embate também ficou marcado por uma discussão acalorada entre Vini Jr. e o capitão rival Koke em um momento avulso à partida. Trechos do desentendimento entre os atletas ganharam notoriedade após a emissora ‘Movistar+’ ter exposto mais detalhes. Divulgado de forma esmiuçada na última segunda-feira (29), o embate verbal repercutiu fortemente nas redes sociais e se tornou um dos assuntos mais comentados na web local.

Vinicius inicia a discussão ao, visivelmente irritado com o comportamento do capitão rival, dirigir-se a Koke chamando-o de “Chorão de m****”. Pouco depois, o atacante brasileiro retoma o embate e acusa o meio-campista do Atlético de vazar conversas de jogadores à imprensa. “Você sempre, sempre fala com a imprensa. Tudo que digo a você, você diz à imprensa”, reclamou o camisa 7 merengue. Koke rebate Vini Jr. com Mbappé O capitão, então, decide alfinetar o adversário como forma de respondê-lo. No trecho seguinte da exibição ‘Movistar+’, o colchonero ironiza o brasileiro ao apontar para o francês Kylian Mbappé em campo. “O melhor. Ele está comento sua torrada [referência ao protagonismo do atacante no time merengue]”, rebateu.