Chelsea supera Benfica com gol contra de ex-jogador do Palmeiras

Richard Ríos mandou contra as próprias redes e o Chelsea conquista primeiros pontos na Champions; portugueses seguem com zero / Crédito: Jogada 10

O Chelsea confirmou o favoritismo e venceu o Benfica nesta terça-feira, 30/9, pela segunda rodada da fase de liga da Champions League. No Stamford Bridge, mesmo começando com Estêvão e João Pedro no banco (entraram na etapa final), os ingleses dominaram a maior parte do jogo e venceram o rival português por 1 a 0. O único gol da partida foi contra, do ex-palmeirense Richard Ríos. João Pedro levou amarelo um minutos depois que entrou. Nos acréscimos, levou o vermelho.

Com essa vitória, o Chelsea — que perdeu por 3 a 1 para o Bayern na primeira rodada — soma agora seus primeiros três pontos. O Benfica, por outro lado, acumula duas derrotas (na estreia, perdeu por 3 a 2 para o Qarabag, gerando a demissão de Bruno Lage e a chegada de José Mourinho) e é um dos lanternas do grupo. Vale lembrar que nesta fase da Champions, 36 times disputam oito rodadas (sistema suíço). Os oito primeiros avançam diretamente às oitavas de final. Os times do 9º ao 24º lugar vão para uma repescagem (oito confrontos mata-mata). Mas aqueles entre o 25º e o 36º lugares estarão eliminados. Mourinho, Mourinho Uma curiosidade da partida foi a volta de José Mourinho, agora técnico do Benfica, ao Stamford Bridge. Tricampeão inglês pelo Chelsea e com duas passagens marcantes pelo clube, ele é considerado por todos como um dos maiores ídolos da história dos Blues. Assim, mesmo comandando o time rival, Mou foi ovacionado pela torcida e teve sua música cantada em vários momentos do jogo. Aliás, o próprio treinador costuma dizer que o Chelsea é a sua casa. Chelsea na frente Enzo Maresca surpreendeu ao começar com os brasileiros Estêvão e João Pedro no banco. Ele preferiu escalar Pedro Neto na direita — posição de Estêvão —, o garoto Tyrique George no comando do ataque e Garnacho pela esquerda. Nos primeiros dez minutos, o time inglês tentou atacar mais com Garnacho, mas ele, bem marcado por Rojas, teve dificuldades e pouco produziu.

O Benfica, por sua vez, mostrou boa troca de passes e chegava ao ataque com alguma facilidade. Por pouco não abriu o placar aos sete minutos, quando Lukebakio invadiu a área pela esquerda e finalizou — obrigando o goleiro Sánchez a fazer uma ótima defesa, numa bola que ainda bateu na trave. A primeira grande chance dos ingleses veio aos 16 minutos, em boa jogada de Pedro Neto pela direita. O português cortou para dentro e chutou com perigo, raspando a trave direita de Trubin. Aos 17, saiu o primeiro gol do Chelsea. Pedro Neto cruzou da direita para a segunda trave. Garnacho dominou e devolveu com força para a pequena área. Richard Ríos tentou cortar, mas acabou mandando contra o próprio gol. Gol contra do volante colombiano. O placar permaneceu inalterado até o intervalo, mas com o Chelsea bem mais ativo no ataque.

Estêvão e João Pedro em campo Na volta do segundo tempo, o Benfica veio com boa atitude ofensiva, buscando as jogadas pela esquerda com os avanços de Aursnes. Porém, o norueguês, na hora dos arremates, estava mal. Vendo que o Chelsea estava perdendo o comando do jogo, Maresca enfim colocou Estêvão e João Pedro em campo (João levou amarelo com apenas um minuto em campo). Assim, o Chelsea voltou a ter mais poder ofensivo, equilibrando o jogo e empurrando o Benfica mais para a defesa. Nos dez minutos finais, o Benfica, com alterações ofensivas, buscou muito o ataque com chuveirinhos infrutíferos. Já o Chelsea se segurou atrás, tentando contra-ataques. Em um deles, Pedro Neto encontrou Estêvão, que cabeceou para boa defesa de Trubin. Em outro, Pedro Neto invadiu a área, mas a defesa portuguesa rechaçou. Nos acréscimos, João Pedro, que já tinha amarelo (em seu primeiro lance), fez falta imprudente. Com isso, levou foi expulso. Assim, o placar seguiu mesmo no 1 a 0. Triunfo dos campeões do mundo, que tiveram mais posse (57%) e menos finalizações (9 a 8).