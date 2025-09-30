Carrascal destaca parceria com Arrascaeta e comenta sobre titularidade no Flamengo

Colombiano também projeta duelo contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro, e aponta onde prefere atuar dentro de campo / Crédito: Jogada 10

Destaque na partida contra o Corinthians pelo Brasileirão, Carrascal chamou atenção por capacidade de velocidade e ainda deu assistência para gol. Além disso, o colombiano chegou ao clube para ser substituto de Arrascaeta, porém jogou ao lado do camisa 10 na vitória do último domingo. Com confiança em alta, ele teve mais uma boa atuação na equipe de Filipe Luís. “No início, muita gente falou que eu era o substituto do Arrascaeta. Eu vim para ajudar em qualquer posição. Foi um privilégio jogar com ele, sei da qualidade dele. Ele é ídolo”, destacou.

Depois da partida contra o Corinthians, Carrascal recebeu elogios do técnico Filipe Luís. Ele, afinal, destacou que a confiança do treinador é determinante para as boas atuações. “As palavras do Filipe me alegram muito. Recebo com muito respeito o que ele fala, porque é uma lenda no clube. Ele dizer isso como treinador me deixa feliz. Quero seguir esse caminho, continuar trabalhando para melhorar. Vou me dedicar muito”, disse Carrascal. Com bom desempenho, ele também recebeu apoio dos rubro-negros. Muitos, afinal, pedem a titularidade do jogador. No entanto, ele tem cautela e prefere ajudar a equipe de todas as maneiras em campo. “É sempre fazer com humildade, tratar de trabalhar, de ajudar a equipe em tudo o que posso, entrando, sendo titular ou sendo reserva. Temos que ajudar de todas as maneiras, continuar trabalhando com a humildade e estar aí para o que o treinador dizer”, destacou.

Outros trechos de Carrascal: Posicionamento: “Eu acho que o treinador me deu a confiança de jogar pelo lado direito. Eu acho que nessa parte do campo eu não tenho essa dificuldade de, como dizer, de não só jogar por um lado. A ideia, como sempre, é somar e continuar ajudando o time”. Cruzeiro: “Mais uma partida difícil. Nós estamos nos preparando super bem para esse jogo importante. Temos que seguir trabalhando com humildade e respeito. Vamos entregar tudo e brigar pelo resultado. Só trabalhando vamos encontrar o sucesso adiante. A equipe vem treinando bem, e isso se pode ver no que temos mostrado em campo”. Onde prefere atuar: “Me sinto bem em toda a área do ataque, em toda a parte do ataque. Já joguei de 8, de 10, já joguei de extremo pela direita, pela esquerda, também de meia”.