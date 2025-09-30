Carlos Belmonte resiste a protestos e não deve pedir demissão do São Paulo

Diretor de futebol foi um dos principais alvos da torcida antes da derrota contra o Ceará

Um dos principais alvos dos protestos da torcida, o diretor de futebol Carlos Belmonte deve seguir no cargo no São Paulo. Mesmo com a pressão após a eliminação da Libertadores e a derrota para o Ceará, a avaliação interna é que o dirigente não deve deixar o clube.

De acordo com informações do portal Uol, há um incômodo com o tom das manifestações que aconteceram nesta segunda (29), no Morumbis. Além de Belmonte, o presidente Julio Casares também esteve entre os principais alvos dos torcedores.