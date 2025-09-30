Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Botafogo x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

Glorioso e Tricolor fazem duelo direto por vaga na próxima Copa Libertadores. Bola rola às 21h30, no Estádio Nilton Santos
Botafogo e Bahia, antes de tudo, se encontram nesta quarta-feira (1), no Estádio Nilton Santos, no tradicionalíssimo “jogo de seis pontos”. Afinal, os dois times brigam por vaga na próxima Libertadores. A bola rola às 21h30, no Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro, pela rodada 26 desta edição do Campeonato Brasileiro.

O Glorioso é o quinto colocado do Brasileirão, com 40 pontos, mesmo número do Bahia, que ocupa a sexta posição. Os dois times avançariam para a fase eliminatória se a liga nacional terminasse hoje. A meta de alvinegros e tricolores é pular para o G4, zona que permite o acesso direto à fase de grupos da competição internacional.

Onde assistir?

O Premiere (pay-per-view) transmite a partida.

Como chega o Botafogo?

Pressionado por uma derrota no clássico contra o Fluminense por 2 a 0, o Glorioso tem apenas um triunfo nos últimos cinco compromissos. Triunfar é, então, verbo imperativo no Colosso do Subúrbio.

A boa notícia é o retorno da zaga titular, formada por Barboza e Pantaleão. Ambos, suspensos, não jogaram no fim de semana. Por outro lado, Martins, por acúmulo de cartões amarelos, está fora do embate.

O Botafogo tem alguns nomes importantes que estão fora por lesão: Neto (goleiro), Telles (lateral-esquerdo), Danilo (volante) e Nathan (atacante). O meia-atacante Tucu, com lesão muscular, é dúvida. Já Montoro e Barrera estão a serviço de Argentina e Colômbia, respectivamente, no Mundial Sub-20 do Chile.

Como chega o Bahia?

A vitória sobre o Palmeiras por 1 a 0, na última rodada, em Salvador, encheu o Bahia de moral para a reta final da temporada. Nada melhor, portanto, que aprontar para cima do Botafogo, algo, aliás, recorrente nos últimos anos.

Sobre a equipe que vai a campo, o técnico Rogério Ceni tem, enfim, o retorno do volante Jean Lucas, jogador de Seleção Brasileira. Assim, Nestor vai para o banco de reservas. A outra mudança no meio de campo é a saída de Acevedo, suspenso. Rezende deve assumir o posto.

O Bahia segue com sete jogadores no departamento médico. A saber: João Paulo (goleiro), Kanu (zagueiro), Duarte (zagueiro), Erick (volante), Caio Alexandre (volante), Pulga (atacante) e Ruan Pablo (atacante).

BOTAFOGO x BAHIA

26ª Rodada do Campeonato Brasileiro
Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
Data e hora: 1/10/2025 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
BOTAFOGO: Linck, Vitinho, Barboza, Pantaleão e Marçal; Newton, Freitas e Savarino; Santi, Jeffinho e Cabral. Técnico: Davide Ancelotti.
BAHIA: Ronaldo; Gilberto, Xavier, Mingo e Juba; Rezende, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kayky, Sanabria e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.
Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
Auxiliares: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)
VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

