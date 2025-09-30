Botafogo terá camarote com 7h de open bar e open food

Espaço premium no Estádio Nilton Santos oferece experiência exclusiva com abertura 4h antes do jogo do Botafogo contra o Bahia

A partida acontece na próxima quarta-feira (1), às 21h30, com abertura do camarote a partir das 17h30. Administrado pela Soccer Hospitality, o espaço promete, então, transformar a ida ao estádio em um momento inesquecível, unindo, assim, entretenimento e conforto.

Os torcedores do Botafogo terão a oportunidade de acompanhar o duelo contra o Bahia , pelo Brasileirão, em um ambiente exclusivo, no Estádio Nilton Santos. Trata-se do Camarote FireZone. Em promoção, os ingressos estão sendo vendidos por R$ 150. As entradas incluem open bar e open food, proporcionando uma experiência premium para os torcedores.

Opções que o Botafogo oferece

Entre as atrações, o público poderá desfrutar de buffet completo com pratos quentes, frios, petiscos e sorvetes, além de open bar com whisky importado, chope e cerveja. O ambiente ainda conta com a presença da Botafogo Store, que levará camisas e acessórios oficiais do clube, e com fotógrafo oficial, responsável por registrar a experiência dos torcedores e disponibilizar, enfim, as imagens após o jogo.

Localizado na parte central do Nilton Santos, no setor Oeste Superior, o espaço funciona durante jogos e shows por até sete horas e é tradicional nos eventos do Fogão, oferecendo serviços diferenciados, como a Pizza Preta e Branca, feita especialmente para os alvinegros com massa de carvão ativado e muçarela. Além disso, já recebeu atrações variadas, como, por exemplo, música ao vivo, maquiagem e videogames, garantindo uma experiência completa ao torcedor.

Mais informações e ingressos estão disponíveis no site oficial: camarotefirezone.com.br