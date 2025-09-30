Bayern atropela Pafos e mantém 100% na Champions

Bayern atropela Pafos e mantém 100% na ChampionsKane marca dois, alemães vencem no Chipre e time confirma favoritismo em início de temporada perfeito sob o comando de Vincent Kompany
O Bayern de Munique fez mais uma vítima na temporada. Nesta terça-feira (30), o time alemão goleou o Pafos por 5 a 1, no Estádio Alphamega, em Limassol, no Chipre. O artilheiro Harry Kane marcou duas vezes, enquanto Raphael Guerreiro, Nicolas Jackson e Olise completaram o placar. Já Mislav Orsic acertou um belo chute, sem chances para o goleiro Neuer, para anotar o de honra para os donos da casa.
LEIA MAIS: Mbappé faz hat-trick, e Real Madrid goleia Kairat na Champions
Dessa maneira, o Bayern segue com um início de temporada perfeito e venceu todas as partidas que disputou em 2025/26 sob o comando do técnico Vincent Kompany. O time chegou a seis pontos em duas rodadas nesta fase de liga da Champions e, no momento, está na liderança por levar vantagem no saldo de gols.
Por outro lado, o Pafos, estreante na Champions, conheceu sua primeira derrota na competição depois de buscar o empate fora de casa contra o Olympiacos na 1ª rodada.
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente
Tags