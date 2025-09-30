Barcelona x PSG: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam na partida mais aguardada desta 2ª rodada da fase de liga da Champions 2025/26 / Crédito: Jogada 10

Barcelona e PSG se enfrentam nesta quarta-feira, 1º de outubro, no jogo mais aguardado da 2ª rodada da fase de liga da Champions 2025/26. A bola rola no Estádio Olímpico Lluís Companys e coloca frente a frente duas equipes que estiveram entre as quatro melhores da última edição do torneio. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming).

LEIA MAIS: Mbappé faz hat-trick, e Real Madrid goleia Kairat na Champions Como chega o Barcelona O Barça chega embalado após garantir a liderança do Campeonato Espanhol com a vitória diante da Real Sociedad no último final de semana. Além disso, o time venceu o Newcastle fora de casa na 1ª rodada da fase de liga da Champions e agora faz sua estreia em casa para manter os 100% de aproveitamento. Porém, o técnico Hansi Flick precisa lidar com algumas ausências importantes para o jogo desta quarta-feira. Isto porque Raphinha, Ter Stegen, Joan García, Fermín López e Gavi, lesionados, não terão condições de ir a campo. Como chega o PSG Por outro lado, o PSG chega como o atual campeão da Champions e também fez uma estreia nesta atual edição. O time goleou a Atalanta por 4 a 0 no Parque dos Príncipes e terá pela frente outro desafio nesta fase de liga.

Além disso, o PSG vem de vitória por 2 a 0 sobre o Auxerre no último final de semana e reassumiu a liderança do Campeonato Francês. O time comandado pelo técnico Luis Enrique tem 15 pontos em seis rodadas, e leva vantagem sobre o vice-líder Lyon nos critérios de desempate. Contudo, o treinador terá desfalques importantes para enfrentar o Barcelona. O principal deles é Dembélé, vencedor da Bola de Ouro, que está no departamento médico do clube ao lado de Doué, Kvaratskhelia e Marquinhos. Por fim, Vitinha e João Neves são tratados como dúvidas.