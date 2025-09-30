Atlético x Juventude, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Jogo na Arena MRV abre a 26ª rodada do Brasileirão. Tanto o Galo quanto os gaúchos precisam vencer. Risco de Z4 é grande

O Atletico enfrenta o Juventude nesta terça-feira (30), às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo chega embalado de uma vitória na competição e busca a segunda seguida para se afastar ainda mais da zona de rebaixamento. Por outro lado, o Juve está no Z-4 e precisa de uma vitória para tentar sair nas próximas rodadas.

A Voz do Esporte transmite esta partida a partir das 20h (de Brasília) sob o comando de Cesar Tavares, que também estará na narração.

A Jornada Esportiva da Voz do Esporte ainda conta, além de Cesar Tavares, com as reportagens e Pedro Rigoni e os comentários de Deyvid Xavier. Não deixe de clicar na arte acima prti das 20h (de Brasília) para não perder nada deste Atlético x Juventude.

