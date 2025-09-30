Atlético marca no fim, vence Flamengo e avança no Brasileirão Sub-17

Galo sai na frente, cede o empate no lance seguinte, mas gol de Riquelme aos 43 do segundo tempo garante a vaga na semifinal do campeonato

O time sub-17 do Atlético está classificado para a semifinal do Campeonato Brasileiro. A equipe venceu o Flamengo por 2 a 1, no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro. O jogo, que ocorreu na noite desta terça-feira (30), foi eletrizante. O Galo marcou o gol da vitória aos 43 minutos do segundo tempo. O adversário na próxima fase será o Athletico-PR.

Jogo de reviravoltas no Rio

O primeiro tempo do confronto foi de muito equilíbrio e poucas chances claras de gol. As duas equipes se estudaram bastante e a forte marcação prevaleceu. O placar, portanto, não saiu do 0 a 0 antes do intervalo da partida. A decisão da vaga, então, ficou totalmente em aberto para a segunda e decisiva etapa do jogo.