Atlético de Madrid x Eintracht: onde assistir, escalações e arbitragem

Alemães entram na rodada como líderes da Champions. Mas os Colchoneros caíram de pé para o Liverpool na estreia e busca a reação

Após perder na estreia da Champions de forma amarga para o Liverpool, o Atlético de Madrid enfrentará em casa o Eintracht Frankfurt. O jogo desta terça-feira, 30/9, às 16h (de Brasília), no Metropolitano, em Madri, promete muita emoção. Afinal, os alemães do Eintracht vêm de uma goleada em casa sobre o Galatasaray por 5 a 1, resultado que deixou o time na liderança do grupo após a primeira rodada. Já o time colchonero perdeu por 3 a 2 para o Liverpool. Mas de maneira bem amarga, já que saiu perdendo por 2 a 0, empatou, porém acabou levando o gol da derrota nos acréscimos, marcado por Van Dijk.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo pela HBO Max, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como chega o Atlético de Madrid

A principal novidade em relação ao time que perdeu na estreia para o Liverpool, na Inglaterra, é a presença de Julián Álvarez. O argentino foi desfalque no primeiro jogo, mas está 100% para o duelo desta terça-feira. E vem em ótima fase: são cinco gols nos dois últimos jogos. Ele fará dupla ofensiva com Griezmann.

Por outro lado, o time tem desfalques importantes: Giménez, Johnny Cardoso e Thiago Almada estão lesionados e fora da partida.