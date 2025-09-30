Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Artilheiro do Vasco na “Era Diniz”, Rayan se consolida como dono do time

Atacante de 19 anos desabrochou sob o comando do treinador. São nove gols marcados, mesma quantidade de Vegetti
Com o gol marcado na vitória do Vasco sobre o Cruzeiro, Rayan empatou com Vegetti como artilheiro da “Era Diniz”, com nove bolas na rede. Essa marca reforça a ascensão vivida pelo cria de São Januário, que se consolida a cada jogo como dono do time.

Aos 19 anos, o atacante demonstra maturidade impressionante para sua idade, aliando habilidade, técnica, velocidade e faro de gol. Sob o comando de Fernando Diniz, Rayan ganhou a confiança que faltava para desabrochar no time profissional do Vasco. Antes da chegada do treinador, foram apenas três gols marcados em 17 partidas na temporada.

LEIA MAIS: Vasco terá mudanças no time que enfrenta o Palmeiras

Além dos números expressivos, a postura em campo também tem chamado a atenção. Rayan se mostra comprometido com a marcação, participando bastante da recomposição defensiva. Na vitória sobre o Cruzeiro, o atacante se destacou neste aspecto ao ganhar seis dos 12 duelos pelo chão, conseguir três desarmes, duas interceptações e quatro cortes. Os dados são do “Sofascore”.

Vasco busca renovação

O Vasco, ciente do assédio de clubes europeus, já se movimenta para renovar o contrato de Rayan, que termina no final do ano que vem. A diretoria negocia um aumento salarial para elevar a multa rescisória, que atualmente é de 40 milhões de euros (R$ 249,7 milhões na cotação atual).

A expectativa do Vasco é negociar Rayan por pelo menos 30 milhões de euros. No entanto, dificilmente algum clube europeu vai oferecer esse valor na janela do final do ano. Dessa forma, o Cruz-Maltino está confiante em manter o atacante até o meio do ano que vem, coincidindo com a janela de início de temporada na Europa, historicamente mais vantajosa financeiramente.

Até isso acontecer, o torcedor do Vasco vai curtindo e vibrando com as boas atuações de Rayan, sabendo que a cada jogo, o atacante se aproxima do adeus.

