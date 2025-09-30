Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Arsenal x Olympiacos: onde assistir, escalações e arbitragem

Arsenal x Olympiacos: onde assistir, escalações e arbitragem

No Emirates Stadium, em Londres, times se enfrentam pela 2ª rodada da fase de liga da Champions
Arsenal e Olympiacos se enfrentam nesta quarta-feira, 1º de outubro, às 16h (de Brasília), em partida válida pela 2ª rodada da fase de liga da Champions 2025/26. A bola rola no Emirates Stadium, em Londres, e coloca frente a frente duas equipes que começaram a sua trajetória de formas opostas na competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na HBO Max (streaming).

Mbappé faz hat-trick, e Real Madrid goleia Kairat na Champions

Como chega o Arsenal

Os Gunners estrearam nesta edição da Champions com vitória sobre o Athletic Bilbao, no País Basco, e agora farão a primeira partida diante de seus torcedores no Emirates.

Além disso, o Arsneal vem de uma grande vitória sobre o Newcastle, de virada, no último final de semana, com direito a gol do zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães no apagar das luzes.

Para este duelo, o técnico Mikel Arteta segue com alguns jogadores cedidos ao departamento médico. Dessa maneira, Havertz, Madueke, Gabriel Jesus e Hincapié, lesionados, são os desfalques para o jogo desta quarta-feira.

Como chega o Olympiacos

Por outro lado, o clube grego ficou somente no empate sem gols diante do surpreendente Pafos, do Chipre, em Atenas, e agora vai em busca da primeira vitória nesta edição da Champions.

Na liga nacional, o Olympiacos é o líder isolado do Campeonato Grego, com os mesmos 13 pontos do vice-líder AEK Atenas. Ao todo, a campanha é de quatro vitórias e um empate em cinco rodadas, mas o time leva vantagem no saldo de gols (10 a 5).

Além disso, o técnico José Luis Mendilibar segue sem poder contar com Yaremchuk e Scipioni, lesionados, enquanto Remy Cabella e Yusuf Yazici não foram inscritos para a fase de liga da Champions.

ARSENAL X OLYMPIACOS

2ª rodada da fase de liga da Champions
Data e horário: quarta-feira, 01/10/2025, às 16h (de Brasília).
Local: Emirates Stadium, em Londres.
ARSENAL: David Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães e Calafiori; Zubimendi, Mikel Merino e Odegaard; Saka, Gyökeres e Gabriel Martinelli. Técnico: Mikel Arteta.
OLYMPIACOS: Paschalakis; Rodinei, Retsos, Pirola e Ortega; García, Hezze e Chiquinho; Gabriel Strefezza, El Kaabi e Podence. Técnico: José Luis Mendilibar.
Árbitro: François Letexier (França).
Auxiliares: Cyril Mugnier (França) e Mehdi Rahmouni (França).
VAR: Sören Storks (Alemanha).

