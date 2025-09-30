Arsenal x Olympiacos: onde assistir, escalações e arbitragem

No Emirates Stadium, em Londres, times se enfrentam pela 2ª rodada da fase de liga da Champions / Crédito: Jogada 10

Arsenal e Olympiacos se enfrentam nesta quarta-feira, 1º de outubro, às 16h (de Brasília), em partida válida pela 2ª rodada da fase de liga da Champions 2025/26. A bola rola no Emirates Stadium, em Londres, e coloca frente a frente duas equipes que começaram a sua trajetória de formas opostas na competição. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na HBO Max (streaming).

LEIA MAIS: Mbappé faz hat-trick, e Real Madrid goleia Kairat na Champions Como chega o Arsenal Os Gunners estrearam nesta edição da Champions com vitória sobre o Athletic Bilbao, no País Basco, e agora farão a primeira partida diante de seus torcedores no Emirates. Além disso, o Arsneal vem de uma grande vitória sobre o Newcastle, de virada, no último final de semana, com direito a gol do zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães no apagar das luzes. Para este duelo, o técnico Mikel Arteta segue com alguns jogadores cedidos ao departamento médico. Dessa maneira, Havertz, Madueke, Gabriel Jesus e Hincapié, lesionados, são os desfalques para o jogo desta quarta-feira.

Como chega o Olympiacos Por outro lado, o clube grego ficou somente no empate sem gols diante do surpreendente Pafos, do Chipre, em Atenas, e agora vai em busca da primeira vitória nesta edição da Champions. Na liga nacional, o Olympiacos é o líder isolado do Campeonato Grego, com os mesmos 13 pontos do vice-líder AEK Atenas. Ao todo, a campanha é de quatro vitórias e um empate em cinco rodadas, mas o time leva vantagem no saldo de gols (10 a 5). Além disso, o técnico José Luis Mendilibar segue sem poder contar com Yaremchuk e Scipioni, lesionados, enquanto Remy Cabella e Yusuf Yazici não foram inscritos para a fase de liga da Champions.