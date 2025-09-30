Alisson se machuca e vira dúvida em convocação da Seleção

Goleiro do Liverpool deixa o campo durante o segundo tempo contra o Galatasaray, pela segunda rodada da Champions / Crédito: Jogada 10

Goleiro do Liverpool e titular da Seleção Brasileira, Alisson Becker deixou o campo durante o segundo tempo da partida contra o Galatasaray, nesta terça-feira (30), pela segunda rodada da fase de liga da Champions. Desta maneira, ele vira dúvida para convocação do Brasil, nesta quarta-feira, para os amistosos em outubro. O incidente ocorreu aos 55 minutos, quando o goleiro brasileiro precisou deixa a partida após sentir dores durante uma defesa. Desta maneira, o goleiro georgiano Giorgi Mamardashvili, que entrou em campo para assumir a posição do goleiro brasileiro.