Vem aí? Pai de Neymar se arrisca novamente como cantor; veja vídeo

Empresário deu uma pausa no megaprojeto que tem desenvolvido no litoral catarinense para curtir mais um show do Belo durante evento

Fã declarado de Belo, pai de Neymar Jr. voltou a chamar atenção ao se arriscar como cantor dividindo palco com o pagodeiro no último fim de semana. O reencontro entre empresário e artista ocorreu em São Paulo desta vez, durante um baile de máscaras para celebra os dois anos de uma empresa farmacêutica.

Neymar chegou ao evento acompanhado da namorada Mariane Bernardi e foi ovacionado ao interpretar o clássico “Não Deixa o Samba Morrer” ao lado de Belo. Ele, aliás, se destacou entre os convidados do evento.