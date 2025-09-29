Veja qual árbitro dá “sorte” para o seu time

Cada time da Série A do Brasileirão tem um árbitro específico com quem costuma conquistar mais pontos. Em alguns casos, a diferença é tão grande que a média da equipe praticamente dobra quando aquele determinado juiz está em campo.

O levantamento é do “Bolavip Brasil”, divulgado nesta segunda-feira (29/9). Para chegar a esse dado, o estudo analisou todos os jogos do Campeonato Brasileiro de 2021 até a 23ª rodada deste ano. A base foi a plataforma de estatísticas Opta, que registrou a pontuação obtida por cada time em partidas com diferentes árbitros. Contudo, só entraram na conta os árbitros que dirigiram pelo menos cinco jogos de um mesmo clube.

LEIA MAIS: Ceni rebate críticas do Palmeiras sobre gramado da Fonte Nova: ”Fica feio”

Casos mais marcantes

Nenhum exemplo é tão expressivo quanto o de Raphael Claus com o Coritiba. Em cinco confrontos, o Coxa venceu quatro e perdeu apenas um. Isso garante média de 2,4 pontos por jogo, contra apenas 0,8 ponto quando Claus não participa.

O Santos também aparece entre os mais “sortudos”. Quando Paulo Cesar Zavonelli apita, a média da equipe salta de 1,1 para 2,3 pontos. Já o Palmeiras, com o mesmo árbitro, ostenta aproveitamento perfeito: cinco vitórias em cinco partidas. Sem ele, cai para 1,9 ponto por jogo.