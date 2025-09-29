Valencia processa Netflix e produtora por documentário de Vini Jr

Valencia processa Netflix e produtora por documentário de Vini JrClube contesta legendas que atribuíram insultos racistas à torcida e pede indenização por violação de direitos
O Valencia processou a produtora ‘Conspiraçao Films’ e a ‘Netflix’ por como a torcida do clube é retratada no documentário ‘Baila, Vini’, que acompanha a carreira do atacante brasileiro do Real Madrid. De acordo com o jornal ‘AS’, o clube de Mestalla entrou na Justiça pedindo indenização por violação do direito à honra, após ter solicitado sem sucesso uma retratação pública.
O documentário remonta à partida entre Valencia e Real Madrid, em 21 de maio de 2023, quando Vini denunciou insultos racistas vindos das arquibancadas e acabou expulso. Na coletiva, o técnico Carlo Ancelotti afirmou que toda a torcida gritou “mono, mono” enquanto o jogador saía de campo. O clube, no entanto, garante que o canto foi “tonto, tonto”.
No documentário, há um vídeo do ‘TikTok’ com imagens do jogo em que os subtítulos indicam “mono” em vez de “tonto”.
O Valencia pede que esses subtítulos, considerados “manipulados” e “falsos”, sejam corrigidos.
Na ocasião, o clube identificou rapidamente três torcedores responsáveis pelos insultos racistas. Assim, eles receberam oito meses de prisão e dois anos de proibição de frequentar estádios.
O Valencia também exige que, se a sentença for favorável, ela esteja incluída no próprio documentário.