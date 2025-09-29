Thiago Silva desfalca o Fluminense contra o Sport

Zagueiro ainda passará por exames nesta segunda (29/9) após sair do clássico contra o Botafogo com dores na coxa direita

O zagueiro Thiago Silva será desfalque para o Fluminense no jogo desta quarta-feira (1º/10) contra o Sport, válido pela 26ª rodada do Brasileirão. Isso porque a ideia do Flu é preservar o capitão, que deixou a partida contra o Botafogo, no último domingo (28/9), no fim do segundo tempo.

O camisa 3, aliás, passará por exames nesta segunda-feira (29/9) para saber se há lesão mais grave. Ele saiu durante o clássico, em vitória Tricolor por 2 a 0, por precaução, já que sentiu dores na anterior da coxa direita. Assim, segundo informações do jornalista Victor Lessa, ele sequer viajará a Recife, onde o Fluminense encara o Sport às 19h (de Brasília), na Ilha do Retiro.

A ideia pela preservação do craque independe do resultado dos exames. Thiago Silva, aliás, já iniciou o trabalho de recuperação física para voltar o quanto antes.

A tendência, então, é que o técnico Luis Zubeldía escale Ignácio contra o Leão. Afinal, foi o camisa 4 quem entrou no lugar de Thiago Silva nos minutos finais contra o Botafogo. Há a possibilidade também da entrada de Igor Rabello, que cumpriu suspensão no clássico no Maracanã após levar vermelho contra o Vitória, no último dia 20.