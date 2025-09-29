São Paulo x Ceará, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

São Paulo tenta se aproximar do G6 e, para isso, precisa de uma vitória. Para os cearenses, um bom resultado deixará o time longe do Z4

O São Paulo recebe o Ceará nesta segunda-feira (29/9), às 20h (de Brasília), no Morumbis, no fechamento da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor é o sétimo colocado, com 35 pontos, mas vem baqueado após a dolorosa eliminação na Libertadores e busca a recuperação agora na competição nacional para se aproximar do G6. Por outro lado, o Vozão é o 13° na tabela, com 28 pontos somados e tenta afastar qualquer risco de Z4 e focar na busca por uma vaga nos torneios continentai

A Voz do Esporte fará a transmissão desta partida. O pré-jogo começa às 18h30, sob o comando de Cesar Tavares, que estará na narração.

Este jogo tem ainda a presença de João Miguel Lotufo nos comentários e David Dulva nas reportagens. Não deixe de clicar na arte acima para acompanhar este São Paulo x Ceará.

