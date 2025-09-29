Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Santos projeta retorno de Neymar para reta final do Brasileirão

Camisa 10 deve concluir fisioterapia até o fim de outubro e pode voltar a atuar em novembro, nos últimos jogos do Peixe no torneio
O Santos já trabalha com a possibilidade de contar com Neymar apenas na reta decisiva do Campeonato Brasileiro. O atacante se recupera de uma lesão grau 2 no músculo reto femoral da coxa direita, sofrida em 18 de setembro, e tem previsão de retorno para novembro.

O camisa 10 realiza tratamento acompanhado por sua equipe pessoal, o fisioterapeuta Rafael Martini e o preparador físico Ricardo Rosa,  e deve encerrar o ciclo de fisioterapia até o fim de outubro. Aliás, após essa etapa, o jogador passará por trabalhos de transição em campo antes de ficar novamente à disposição.

Assim, se o cronograma for cumprido, Neymar poderá atuar nas últimas oito rodadas do Brasileirão. Neste período, o Peixe espera estar buscando se firmar na parte de cima da tabela.

“O Neymar teve uma contusão após uma sequência interessante de jogos consecutivos, colaborou com a equipe. Temos jogadores, como Bontempo e Victor Hugo, mais jovens, com contusões semelhantes à do Neymar. A questão da contusão cria-se uma repercussão maior por ser ele. Deve estar sendo tratado como os demais. O Santos tem equipamentos e estamos recuperando ele. O que nós temos de orientação é que deve retornar antes do fim do Brasileiro”,  declarou o presidente Marcelo Teixeira, em entrevista ao canal De Olho no Peixe, em Bragança Paulista.

Assim, sem o astro, o Santos volta a campo na próxima quarta-feira (01/10), contra o Grêmio, na Vila Belmiro, pela 26° rodada do Brasileirão.

Santos Neymar

