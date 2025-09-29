Samuel Xavier elogia primeiros dias de Zubeldía no Fluminense: “Chegou com muita intensidade”

Após apenas dois treinamentos, o técnico Luís Zubeldía estreou com vitória no comando do Fluminense. Afinal, a equipe carioca bateu o arquirrival Botafogo por 2 a 0, no Maracanã, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Samuel Xavier, então, ressaltou que o comandante trouxe muita intensidade e frisou que a equipe assimilou bem as primeiras trocas com o argentino.

“Foi muito bom. A gente não sabia que ia dar tempo de ele já estar no campo com a gente, mas dá pra ver que ele chegou com muita intensidade, já mostrando o que queria, já fazendo parte desse jogo. E foi muito legal porque, por mais que tenha chegado com pouco tempo de trabalho, ele já quis colocar bastante coisa que pensava e a gente assimilou muito bem. A gente sabe que é difícil com as trocas de treinador, ainda mais uma troca tão inesperada, mas foi muito importante ouvir bastante o professor”, disse.