Rayan, destaque do Vasco, fala sobre sonho da seleção brasileira: “Um dia eu vou estar lá”

Atacante ressalta boa relação com Fernando Diniz, a quem classifica como um verdadeiro "paizão", neste momento na temporada pelo Cruz-Maltino / Crédito: Jogada 10

Destaque do triunfo do Vasco por 2 a 0 sobre o Cruzeiro, em São Januário, Rayan subiu de produção sob o comando do técnico Fernando Diniz e se tornou titular absoluto aos 19 anos. Até o momento, o jovem se tornou o jogador sub-20 com mais gols na temporada no futebol brasileiro com 12 gols, ao lado de Vitor Roque, o que pode aumentar a proximidade de realizar um sonho: ser convocado para a seleção. “Sobre a Seleção, eu deixo no tempo de Deus. Dependendo do meu trabalho aqui, fazendo o meu melhor, um dia eu vou estar lá. Estou trabalhando muito para isso. O Rodrigo (Caetano) veio hoje e viu um Rayan muito diferente. Se Deus quiser, vou estar lá um dia. Desde que o Diniz chegou, sempre falo que está sendo um paizão, está ajudando bastante, fala comigo todo dia, conversa comigo”, disse.

Além disso, o atacante falou sobre o assédio do futebol europeu. Desde o ano passado, ele tem chamado a atenção de clubes do Velho Continente, porém permaneceu, sobretudo após um pedido de Diniz à diretoria. “Isso (saída do Vasco) eu deixo no tempo de Deus, eu estou focado aqui no Vasco. Vou fazendo o meu trabalho aqui. Prefiro focar aqui no Vasco, no dia a dia. Isso eu deixo com meu pai e com meus empresários”, completou. Elogios do comandante Após a vitória, o técnico cruz-maltino fez questão de exaltar o jovem. Para ele, Rayan é um jogador completo e que pode atrair a atenção de Carlo Ancelotti, visto que a lista para a Copa do Mundo de 2026 ainda não está fechada.