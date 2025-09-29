Ramon Menezes analisa empate da Seleção sub-20: “Sabíamos que seria difícil”

Além do treinador, Luighi ressalta que Brasil precisa "aproveitar melhor as oportunidades" nas próximas partidas da Copa do Mundo Sub-20

“Nós enfrentamos o México em 2024 e aquele jogo já foi difícil e agora eles estão ainda mais experientes pois seguem com o mesmo grupo. Sabíamos que seria um jogo difícil, principalmente no primeiro tempo, porque acho que demoramos a entender a movimentação deles”, afirmou o treinador Ramon Menezes.

A Seleção Brasileira empatou com o México por 2 a 2 em sua estreia na Copa do Mundo Sub-20 , no último domingo (29). Após o duelo, o atacante Luighi e o técnico Ramon Menezes analisaram o desempenho do Brasil. O comandante relembrou o confronto contra os mexicanos em 2024 e ressalta que o time teve chance para “matar o jogo”.

“Depois conseguimos ajustar, o segundo tempo já foi melhor após as trocas, mas um jogo sempre muito perigoso. Tivemos oportunidade para matar o jogo, mas eles também criaram boas oportunidades”, completou o técnico.

A Seleção Brasileira sub-20 agora volta a campo na quarta-feira (1), às 20h, para enfrentar o Marrocos no Estádio Nacional do Chile, em Santiago. O Brasil, no momento, ocupa a segunda posição, com apenas um ponto.

Luighi lamenta resultado

Os mexicanos abriram o placar no jogo, mas a Amarelinha buscou o empate com um belo chute de Coutinho. Luighi abriu vantagem para a Seleção, mas os adversários acharam o caminho do gol no fim da partida.

“É um sonho vestir a camisa da Seleção e fazer um gol na estreia, mas esse não foi o resultado que a gente queria, viemos aqui para conquistar os três pontos. Mas tenho certeza que vamos nos classificar e sair daqui campeões. Acredito que precisamos aproveitar melhor as oportunidades e cuidar dos detalhes”, disse o camisa 19, que marcou o segundo gol do Brasil na partida.