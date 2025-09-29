Prefeitura conclui etapa burocrática, e Vasco pode avançar na reforma de São Januário

Publicação do termo de transferência de potencial construtivo autoriza o clube a fechar negócios que vão garantir o financiamento da obra

A reforma de São Januário deu mais um passo importante nesta segunda-feira (29/9). A Prefeitura do Rio de Janeiro publicou no Diário Oficial o termo definitivo de transferência do potencial construtivo do estádio, documento que habilita o Vasco a negociar a venda desse direito. Assim, já pode levantar recursos para a modernização da sua casa.

“O termo definitivo do potencial construtivo já foi feito e inclusive publicado no Diário Oficial. Fui confirmar e quero desde já agradecer aos secretários Guilherme Schleder, de Esportes, e Gustavo Guerrante, do Urbanismo, porque nós começamos essa cobrança de duas semanas para cá. Eles foram muito solícitos e inclusive entregaram o termo antes do prazo que tinham prometido”, disse o vereador Pedro Duarte (Novo). Ele é representante da Câmara no Conselho Consultivo da OUC (Operação Urbana Consorciada).

O potencial construtivo representa a possibilidade de “vender” a capacidade extra de construção do terreno em São Januário para outras áreas da cidade. No caso atual, para a Barra da Tijuca. Essa operação recebeu aprovação na Câmara Municipal em 2024.

O Vasco já possui um pré-acordo com a SOD Capital, que tem exclusividade até dezembro, para aquisição de parte considerável desse direito. Outras empresas também manifestaram interesse no restante. A expectativa do clube é arrecadar aproximadamente R$ 500 milhões, valor próximo ao orçamento previsto para a obra. A legislação determina que todo o montante obtido vá exclusivamente à reforma, que prevê ampliar o estádio para uma capacidade entre 40 e 45 mil torcedores.