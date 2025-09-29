Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Piquerez não preocupa, mas Lucas Evangelista pode passar por cirurgia no Palmeiras

Lateral é dúvida no Verdão para o duelo contra o Vasco, enquanto meio-campista deve demorar um pouco mais para voltar a atuar
O Palmeiras informou, nesta segunda-feira (29/9), a situação médica de Lucas Evangelista e Joaquín Piquerez, que deixaram o campo ainda no primeiro tempo da derrota para o Bahia, na Arena Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro.

A situação mais delicada é a do meia. Evangelista sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita e será submetido a novos exames para avaliar a gravidade do problema. Segundo o clube, não está descartada a necessidade de cirurgia. O jogador já está fora do confronto diante do Vasco, na quarta-feira (01/10), às 19h, no Allianz Parque.

No caso de Piquerez, o diagnóstico inicial é menos preocupante. O lateral-esquerdo sofreu um trauma no joelho direito e tranquilizou os torcedores com uma mensagem nas redes sociais: “Estamos bem”, escreveu o uruguaio. Ele ainda é dúvida para o jogo de meio de semana, e, caso não tenha condições, o jovem Jefté surge como substituto natural.

Enquanto isso, o elenco seguiu a programação de treinos nesta segunda-feira. Os titulares da partida em Salvador realizaram atividades regenerativas na parte interna da Academia de Futebol, enquanto os reservas participaram de trabalhos técnicos de enfrentamento em campo reduzido.

Assim, o grupo do Palmeiras volta a treinar nesta terça-feira (30/9), quando o técnico Abel Ferreira deve começar a esboçar a equipe para encarar os cariocas.

