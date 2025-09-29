Piquerez não preocupa, mas Lucas Evangelista pode passar por cirurgia no Palmeiras

Lateral é dúvida no Verdão para o duelo contra o Vasco, enquanto meio-campista deve demorar um pouco mais para voltar a atuar / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras informou, nesta segunda-feira (29/9), a situação médica de Lucas Evangelista e Joaquín Piquerez, que deixaram o campo ainda no primeiro tempo da derrota para o Bahia, na Arena Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro. A situação mais delicada é a do meia. Evangelista sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita e será submetido a novos exames para avaliar a gravidade do problema. Segundo o clube, não está descartada a necessidade de cirurgia. O jogador já está fora do confronto diante do Vasco, na quarta-feira (01/10), às 19h, no Allianz Parque.