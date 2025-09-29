Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Perto do Z4, Internacional inicia semana de preparação com dois jogos cruciais

Período de preparação de dois dias do Colorado priorizará correção de erros, manter consistência e adaptação ao novo esquema
O Internacional se vê em situação incômoda pela proximidade com a zona de rebaixamento. Por isso, a nova comissão técnica já identificou suas prioridades na preparação de apenas dois dias do Colorado. O treinador Ramón Díaz e seu auxiliar e filho, Emiliano Díaz, focarão em corrigir as falhas, principalmente as da segunda etapa no empate com o Juventude. O passo seguinte será traçar o planejamento para o duelo contra o Corinthians, na próxima quarta-feira (1º/10).

A sequência negativa de desempenhos e resultados do Inter interferiram para a sua queda na tabela e a aproximação do Z4. Antes da última partida, a equipe era a 14ª colocada e perdeu uma posição após o clássico. Além disso, encerrou a rodada com uma vantagem de seis pontos, que anteriormente era de um ponto a menos.

Devido a este contexto, o embate contra o Timão se torna essencial para as pretensões de recuperação do Internacional. Até porque a distância para o G8 e a zona de classificação da Libertadores são de seis pontos e 12, respectivamente. Assim, uma das situações que a equipe técnica trabalhará na preparação durante esta segunda (29) e terça-feira (30) será a adaptação ao novo esquema tático: o 4-4-2.

Ou seja, um meio-de-campo postado em um losango, sendo uma peça com características mais defensivas para dar segurança. Além de dois jogadores com capacidade em fazer a ligação entre a defesa e o ataque, assim com Alan Patrick com a responsabilidade da criação. No setor ofensivo, a ideia é utilizar duas peças.

Mobilização por ajustes no Internacional

Outra missão será reproduzir o rendimento que o Colorado apresentou na primeira etapa do clássico com o Juventude, no Alfedo Jaconi, e gradativamente ampliá-lo, até mesmo no aspecto físico. Nos 45 minutos iniciais, o Inter foi dominante sobre o Jaconero e sofreu poucos sustos. Por outro lado, na etapa complementar, o time não conseguiu manter a consistência. Desta forma, passou a sofrer pressão e ficou preso no campo defensivo.

A fragilidade defensiva é outro contexto que também está entre um dos pontos que precisa de ajuste na avaliação da comissão técnica. Isso porque o Internacional sofreu diante do Juventude o seu 14º gol consecutivo. Com isso, detém a terceira pior defesa do Brasileirão.

Internamente, o entendimento é que a partida contra o Corinthians é a oportunidade ideal para iniciar uma reação. Afinal, o Colorado também precisa melhorar o aproveitamento de pontos em seus domínios. Inclusive, tanto o duelo contra o Timão e o seguinte contra o Botafogo serão no Beira-Rio.

