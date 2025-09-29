Pênalti perdido por Yuri Alberto evidencia problema do Corinthians em 2025

Timão converteu apenas duas das seis penalidades a seu favor na temporada. Dorival Júnior explica escolha dos batedores

A tentativa de cavadinha de Yuri remete a outro episódio recente. Em maio, Memphis Depay também desperdiçou um pênalti no Campeonato Brasileiro, diante do Mirassol, ao suavizar a bola na cobrança, sem sucesso contra o goleiro Walter.

Na noite do último domingo, Yuri Alberto se destacou por um lance polêmico ao perder uma cobrança de pênalti contra o goleiro Rossi , do Flamengo ao tentar dar. Contudo, o erro não é isolado. Afinal, o Corinthians transformou apenas duas de seis penalidades em gol nesta temporada, apresentando um aproveitamento de 33%.

Outras penalidades falhadas pelo Timão em 2025 vieram com Romero, contra o Velo Clube na fase de grupos do Campeonato Paulista, e Yuri Alberto, em duelo contra o Palmeiras pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Naquela oportunidade, o camisa 9 bateu com força, mas parou nas mãos do goleiro Weverton.

As duas penalidades convertidas foram marcadas por Talles Magno, contra a Portuguesa, e Yuri Alberto, em jogo diante do Internacional, na Neo Química Arena.

Dorival explica escolha de batedores no Corinthians

Aliás, após o jogo, o técnico Dorival Júnior explicou a dinâmica de escolha dos batedores e ressaltou a importância da confiança do atleta:

“Aquele momento é do atleta. Ele foi treinado para isso. Nós temos uma sequência. Pode ser que no dia ele não esteja bem. Ele pega a bola e entrega para o segundo, para o terceiro. Nós temos até quatro jogadores ali numerados para que possam bater a penalidade. Mas nenhuma interferência. Resultado daquilo que está sendo treinado. Com certeza não foi dessa forma e fomos infelizes, temos que amargar tudo isso.”