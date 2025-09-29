Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pênalti perdido por Yuri Alberto evidencia problema do Corinthians em 2025

Timão converteu apenas duas das seis penalidades a seu favor na temporada. Dorival Júnior explica escolha dos batedores
Na noite do último domingo, Yuri Alberto se destacou por um lance polêmico ao perder uma cobrança de pênalti contra o goleiro Rossi, do Flamengo ao tentar dar. Contudo, o erro não é isolado. Afinal, o Corinthians transformou apenas duas de seis penalidades em gol nesta temporada, apresentando um aproveitamento de 33%.

A tentativa de cavadinha de Yuri remete a outro episódio recente. Em maio, Memphis Depay também desperdiçou um pênalti no Campeonato Brasileiro, diante do Mirassol, ao suavizar a bola na cobrança, sem sucesso contra o goleiro Walter.

Outras penalidades falhadas pelo Timão em 2025 vieram com Romero, contra o Velo Clube na fase de grupos do Campeonato Paulista, e Yuri Alberto, em duelo contra o Palmeiras pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Naquela oportunidade, o camisa 9 bateu com força, mas parou nas mãos do goleiro Weverton.

As duas penalidades convertidas foram marcadas por Talles Magno, contra a Portuguesa, e Yuri Alberto, em jogo diante do Internacional, na Neo Química Arena.

Dorival explica escolha de batedores no Corinthians

Aliás, após o jogo, o técnico Dorival Júnior explicou a dinâmica de escolha dos batedores e ressaltou a importância da confiança do atleta:

“Aquele momento é do atleta. Ele foi treinado para isso. Nós temos uma sequência. Pode ser que no dia ele não esteja bem. Ele pega a bola e entrega para o segundo, para o terceiro. Nós temos até quatro jogadores ali numerados para que possam bater a penalidade. Mas nenhuma interferência. Resultado daquilo que está sendo treinado. Com certeza não foi dessa forma e fomos infelizes, temos que amargar tudo isso.”

