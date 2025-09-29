Morre o icônico jornalista Paulo Soares, o “Amigão”, aos 63 anos, em São Paulo

O comunicador estava internado há cerca de cinco meses no Hospital Sírio-Libanês, no Centro da capital paulista, e não deixa filhos / Crédito: Jogada 10

O jornalista esportivo Paulo Soares, conhecido no meio como “Amigão”, morreu nesta segunda-feira (29), aos 63 anos, em São Paulo. Internado havia cerca de cinco meses no Hospital Sírio-Libanês, no Centro da capital, ele enfrentava complicações decorrentes de problemas crônicos na coluna. A causa da morte foi falência múltipla de órgãos. Nos últimos anos, Soares passou por seis cirurgias na coluna vertebral, com objetivo de descomprimir os nervos e melhorar a circulação. Consequentemente, buscava amenizar dores constantes e dificuldades de mobilidade. Devido aos problemas de saúde, o apresentador precisou de afastar da ESPN em dois períodos: primeiro em 2017, e depois em 2023, para tratar das complicações que se agravaram progressivamente.

O velório do comunicador está previsto para ocorrer no Funeral Home, no bairro da Bela Vista, região central da cidade, entre 13h e 17h. Companheiro de Marlene, Paulo não deixa filhos. Dupla marcante com Antero Greco Paulo Soares e Antero Greco formaram uma das duplas de maior destaque do jornalismo esportivo na televisão brasileira na bancada do SportsCenter. Juntos, comandaram o programa SportsCenter, da ESPN, desde o ano 2000, com estreia durante os Jogos Olímpicos de Sydney. O carisma e a leveza com que conduziam a atração marcaram gerações de espectadores. O apelido “Amigão da Galera” surgiu ainda na década de 1990, na Rádio Record. O colega Osvaldo Pascoal, que trabalhava na mesma emissora, foi o responsável pelo bordão que se tornaria a identidade profissional de Soares. Vamos relembrar os momentos de alegria que Paulo Soares e Antero Greco nos trouxeram pic.twitter.com/2JGcOuTbyp

— Surto Olímpico (@SurtoOlimpico) September 29, 2025 Após a morte de Greco, em maio de 2024, vítima de um tumor cerebral, Paulo fez uma homenagem emocionada ao colega. Em uma participação especial no SportsCenter, ele desabafou: “Antero chegava sempre em cima da hora. Uma coisa irritante. Agora, acabei de escrever: ‘Poxa vida, Antero, por que você foi embora agora? Não era a hora ainda'”.