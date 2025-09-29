Marcelo Marques adiantará transferência da gestão da Arena ao Grêmio

Grêmio começará a administrar o estádio ainda em 2025. A mudança foi definida em uma reunião, nesta segunda (29) / Crédito: Jogada 10

O Grêmio contará com um adiantamento da posse da gestão da Arena. O clube começará a administrar o local com dois meses de antecipação em comparação ao que estava previsto. Um encontro nesta segunda-feira (29) estabeleceu o novo período para o Tricolor gaúcho passar a assumir a responsabilidade e coordenar a rotina do estádio. O clube já até iniciou o processo para a efetivação e concretização desta alteração. Marcelo Marques, ex-pré-candidato à presidência do Imortal, que adquiriu a gestão da Arena em julho, chegou a um acordo com o mandatário do Grêmio, Alberto Guerra, para a efetivação da transferência de posse no dia 1º de novembro. Em um primeiro momento, o planejamaneto era que a mudança ocorresse no dia 1º de janeiro de 2026.

Uma equipe interna está responsável por conduzir esta modificação. Deste modo, em novembro, o Tricolor gaúcho iniciará o processo de contratação para as funções na diretoria e administrar o estádio. Inclusive, a seleção será feita exclusivamente pelo Imortal. A reunião entre as partes, nesta segunda-feira (29), solucionou indefinições para a transferência da gestão para o Grêmio. O grupo de trabalho, que Marcelo Marques estruturou para a mudança da posse da gestão, conduziu os processos e organizou a Arena para o Imortal. Tal equipe deixará o comando inicialmente e o clube vai definir os profissionais de sua preferência para os cargos de administração. Acerto de pendências entre Grêmio e Marcelo Marques Já os trabalhadores que cuidam do funcionamento diário do estádio e conhecem as peculiaridades permanecerão em suas funções. Inclusive, segundo o “ge”, a continuidade desses funcionários foi uma solicitação de Marcelo Marques ao Grêmio.