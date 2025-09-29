Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lazio vence o Genoa fora de casa e sobe na tabela do Campeonato Italiano

Lazio vence o Genoa fora de casa e sobe na tabela do Campeonato Italiano

Equipe da capital não tem problemas para despachar o adversário por 3 a 0, com gols de Cancellieri, Castellanos e Zaccagni
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Lazio conquistou importante vitória nesta segunda-feira (29). Fora de casa, a equipe venceu o Genoa por 3 a 0, com gols de Cancellieri, Castellanos e Zaccagni, no encerramento da quinta rodada do Campeonato Italiano.

O triunfo fez o time da capital subir para 12º lugar, com seis pontos. O Genoa, por sua vez, segue sem vencer, com apenas dois pontos na 19ª colocação.

Aliás, na próxima rodada, a Lazio encara o Torino no Estádio Olímpico, às 10h (de Brasília) de sábado (4). Já o Genoa visita o Napoli no domingo, às 13h.

A Lazio foi melhor durante praticamente todo o jogo e liquidou a fatura já no primeiro tempo. Logo aos quatro minutos, Cancellieri recebeu de Castellanos e abriu o placar.

Aos 30, foi a vez de Castellanos dobrar o marcador. Na segunda etapa, a Lazio chegou ao terceiro com Zaccagni. Depois controlou o jogo e viu Genoa ameaçar em ataques perigosos, mas sem efetividade.

Sábado (27/9)
Como 1×1 Cremonese
Juventus 1×1 Atalanta
Cagliari 0x2 Inter de Milão
Domingo (28/9)
Sassuolo 3×1 Udiense
Roma 2×0 Verona
Pisa 0x0 Fiorentina
Lecce 2×2 Bologna
Milan 2×1 Napoli
Segunda-feira (29/9)
Parma 2 x 1 Torino – 13h30
Genoa 0 x 3 Lazio – 15h45

*Horários de Brasília.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar