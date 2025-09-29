Karoline Lima desabafa sobre término: “Amor tem que se encaixar”

Léo Pereira e a influenciadora deram fim a relacionamento de pouco mais de um ano e meio, na última sexta-feira(26) / Crédito: Jogada 10

Um dos casais mais midiáticos do mundo do futebol, Karoline Lima e Léo Pereira anunciou o fim do relacionamento, na última sexta-feira (26). A notícia causou impacto, pois os dois já moravam juntos no Rio de Janeiro e constantemente exibiam situações do seu dia-a-dia, do relacionamento que ultrapassou os um ano e meio de duração. Em nova entrevista ao portal “Léo Dias”, Karoline Lima foi honesta sobre a separação. No momento do contato com o portal, a influenciadora estava no Aeroporto Santos Dummont,quando admitiu que ainda é apaixonada por Léo Pereira. No entanto, não deu indícios de há chances de reconciliação entre eles.

“Claro que ainda existe amor. Se eu falar que não, é porque nunca amei. Vamos ser sinceros. Acho que é muito estranho uma pessoa terminar e no outro dia dizer que não ama a outra pessoa. Mas acho também que o amor se modifica. O amor tem que se encaixar em outras áreas da vida também”, argumentou Karoline Lima. “Quero me ver feliz em primeiro lugar. Isso independentemente de com quem ou por onde. Não estou procurando por ninguém, não estou desesperada. Estou vivendo um dia de cada vez. Me respeitando. O amanhã a Deus pertence”, finalizou. Até o momento não houve a divulgação das razões que provocaram o fim do relacionamento da influenciadora e Léo Pereira. Afinal, os dois preferiram resolver as questões necessárias e pendentes, de maneira discreta.