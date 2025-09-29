Kairat x Real Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam em partida válida pela 2ª rodada da fase de liga da Champions / Crédito: Jogada 10

A bola volta a rolar na fase de liga da Champions 2025/26. Nesta terça-feira (30), o Real Madrid visita o Kairat às 13h45 (de Brasília), no Estádio Central de Pavlodar, no Cazaquistão, em partida válida pela 2ª rodada. Será o primeiro confronto na história entre os dois clubes. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming).

LEIA MAIS: Barcelona próximo de reabrir parcialmente o Camp Nou Como chega o Kairat O time chega pressionado após a goleada sofrida por 4 a 1 para o Sporting na estreia na fase de liga. Agora, o Kairat terá mais um grande desafio e precisa somar pontos diante do maior vencedor da Champions. Na liga nacional, no entanto, o Kairat vem de uma vitória em casa por 3 a 1 sobre o Zhenys. Além disso, o Kairat não poderá contar com seus dois goleiros principais, Zarutskiy e Anarbekov, ambos lesionados. Já os brasileiros João Paulo e Élder Santana também estão fora. Como chega o Real Madrid Por outro lado, o Real Madrid aparece como grande favorito para buscar os três pontos, mesmo fora de casa. No entanto, o clube merengue vem de uma goleada sofrida no clássico com o Atlético por 5 a 2, que acabou a invencibilidade da equipe no Campeonato Espanhol.