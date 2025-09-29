José Mourinho comanda o Benfica em reencontro com o Chelsea

Treinador retorna a Stamford Bridge com o Benfica para enfrentar seu ex-clube pela Champions. Ídolo do Chelsea, Mou avisa: "Agora sou Vermelho"

Na tarde desta terça-feira, 30/9, jogam em Londres, no Stamford Bridge, Chelsea e Benfica. O jogo será às 16h (de Brasília) e vale pela segunda rodada da fase de liga da Champions. Os times perderam na estreia e precisam pontuar. E o grande personagem não é um jogador, mas o treinador benfiquista: José Mourinho.

O Special One começou a carreira no Benfica em 2000 e voltou ao clube nesta temporada após 25 anos. Nesse período longe das Águias, tornou-se um dos maiores treinadores da história, com vários títulos em grandes clubes. No Chelsea, viveu grandes momentos. Foram duas passagens: entre 2004 e 2007, e entre 2013 e 2015. Conquistou três títulos da Premier League, uma Copa da Inglaterra e quatro Copas da Liga. Vale citar que, quando assumiu o time em 2004, o Chelsea não era a potência de hoje — tinha apenas um título inglês, conquistado em 1954/55 — e, com Mourinho, quebrou o jejum de 50 anos, sendo campeão em 2004/05 e novamente no ano seguinte.

Não por acaso, Mourinho tem um carinho especial pelo clube. Ele lembrou que sua residência oficial é em Londres e que Stamford Bridge é “quase sua casa”. Mas como ele veria este jogo contra o Chelsea?

“Sim, estou em casa. Quando estou em Londres, passo praticamente aqui todo dia. Mas também já enfrentei o Chelsea quando comandei o Tottenham, o Manchester United e a Inter de Milão, e nem pensei por um segundo onde estava” disse Mourinho”, que concluiu:

Por isso, como dizem eles: ‘I’m not a Blue anymore‘ (Não sou mais um azul), sou vermelho e quero ganhar!”, disse Mourinho.