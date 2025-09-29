Homenagens marcam despedida de Paulo Soares, o “Amigão”, ícone da ESPN

Comunicador estava internado há meses em São Paulo e morreu na manhã desta segunda-feira (29), no Hospital Sírio-Libanês

Nomes marcantes da crônica esportiva destacaram a personalidade generosa, o bom humor e a relevância de Soares para o jornalismo esportivo nacional. Entre os depoimentos mais comoventes, o de Gustavo Hofman resumiu a admiração do meio pelo craque da comunicação.

Jornalistas, colegas de redação, clubes de futebol e admiradores de todo o país prestaram homenagens ao jornalista esportivo Paulo Soares, que morreu nesta segunda-feira (29) , aos 63 anos, em São Paulo. O Amigão, como era carinhosamente conhecido, estava internado há cerca de cinco meses no Hospital Sírio-Libanês para tratar complicações decorrentes de problemas na coluna. A causa da morte foi falência múltipla de órgãos.

“Descanse, Paulo. Você lutou bravamente. Ficam as lembranças, as longas conversas, risadas… Gratidão por tudo nesses quase 40 anos de amizade”.

O comentarista Mario Marra também registrou sua admiração: “Inesquecível. Um craque em tratar com carinho as pessoas e um gigante no ar. Um beijo, Amigão. Muito obrigado por tudo”. Já o jornalista Alex Tseng, amigo de longa data dos canais ESPN, lembrou a trajetória compartilhada.

O velório do comunicador está previsto para ocorrer no Funeral Home, no bairro da Bela Vista, região central da cidade, entre 13h e 17h. Companheiro de Marlene, Paulo não deixa filhos.

“Unanimidade. Personalidade, voz e carisma inigualáveis. Generoso, humilde, divertido. Talentoso, potente e marcante. Amigão, você faz muita falta. Você e o Antero. Obrigado por tantas e tantas noites de SportsCenter. E pessoalmente, pela sua amizade. Descanse”, escreveu no Instagram.

Obrigado por tantas e tantas noites de SportsCenter. E pessoalmente, pela sua amizade. Descanse. pic.twitter.com/NMBCOJp7Mv

Amigão, você faz muita falta. Você e o Antero.

Comentarista da GE TV e ex-ESPN, Mariana Spinelli também prestou homenagem ao ex-companheiro de emissora. Ela recordou a ausência dos apresentadores de uma das bancadas mais queridas do meio: “O outro plano vai ganhar um SportsCenter especial. O apelido Amigão não é a toa. Que dureza de notícia para todo fã de esporte”.

O Amigão foi uma referência, uma bandeira da ESPN e um profissional que marcou toda uma geração. Foram noites e mais noites acompanhando o lendário Sportscenter com ele.

Pouco depois, foi a vez do jornalista Fernando Campos, o Donan: “O Amigão foi uma referência, uma bandeira da ESPN e um profissional que marcou toda uma geração. Foram noites e mais noites acompanhando o lendário SportsCenter com ele. Descanse em paz, Paulo. Você é especial”.

Descanse em Paz, Paulo. Você é especial. Hora de reencontrar seu grande amigo Antero. Muita… https://t.co/KREdwvpqUy

— Fernando Campos (@DonanCampos) September 29, 2025

Imagina receber a alcunha de Amigão? Referência e companhia em tantas e tantas noites. Um dia muito triste… — Fred Caldeira (@fredcaldeira) September 29, 2025

Soares enfrentava problemas de saúde há anos e, em decorrência, precisou se afastar da ESPN por um período em 2017 e, posteriormente, em 2023. Nesse ínterim, foi submetido a seis cirurgias na coluna vertebral para descomprimir os nervos e melhorar a circulação. Seu quadro clínico se agravou nos últimos meses, até a confirmação do óbito nesta manhã.

Clubes prestam homenagem ao “Amigão”

O Flamengo foi um dos primeiros clubes a se manifestar nas redes sociais sobre a morte de Paulo Soares. Em nota, o Rubro-Negro recordou a emblemática parceria com Antero Greco ao mencionar que “o futebol fica mais triste” com a partida do comunicador.

“[…] Ao lado de Antero Greco, formou uma das maiores duplas do jornalismo esportivo brasileiro, levando notícias com bom humor e emoção para milhões de apaixonados por futebol. Sua irreverência, talento e carisma marcaram época e conquistaram torcedores de todas as gerações. O futebol fica mais triste com sua partida, mas sua voz e legado seguirão eternos na memória […]”.

Pouco depois, o Santos também falou sobre a morte do comunicador e, bem como o rival, recordou sua eterna parceria com o companheiro no SportsCenter: “A dupla se destacava pelo jeito irreverente de juntar informação e bom humor, proporcionando inúmeros momentos inesquecíveis para os telespectadores”.

O Santos Futebol Clube lamenta profundamente o falecimento de Paulo Soares, o nosso querido Amigão. O jornalista, apresentador e locutor começou sua carreira no rádio e trabalhou em diversos grandes veículos. Na ESPN Brasil, empresa que estava desde sua fundação, atingiu o… pic.twitter.com/W2xoJnRTGr — Santos FC (@SantosFC) September 29, 2025

O São Paulo, clube de coração de Paulo Soares, evidentemente não ficou de fora das homenagens. O Tricolor mencionou o legado do profissional e a honra que fãs de futebol tiveram em acompanhá-lo. “Hoje nos despedimos de Paulo Soares, o Amigão, um grande jornalista e uma voz marcante do jornalismo esportivo”.

“[…] Amigão, que era são-paulino, deixa um legado de profissionalismo, simpatia e amor ao esporte. Que sua memória siga viva nas lembranças e nos corações de todos que tiveram a honra de acompanhá-lo […]”, dizia outro trecho.

Hoje nos despedimos de Paulo Soares, o Amigão, um grande jornalista e uma voz marcante do jornalismo esportivo. Amigão, que era são-paulino, deixa um legado de profissionalismo, simpatia e amor ao esporte. Que sua memória siga viva nas lembranças e nos corações de todos que… pic.twitter.com/g0Ws0px4S8 — São Paulo FC (@SaoPauloFC) September 29, 2025

Carreira de Paulo Soares

Natural de Goiânia, Soares iniciou sua trajetória no rádio aos 15 anos, em 1978, na Rádio Clube Ararense e dedicou-se anos ao meio de comunicação. Ainda passou pelas rádios Globo, Bandeirantes, Record, Gazeta e Estadão ESPN até chegar à televisão.

Já na TV, trabalhou em emissoras como TV Gazeta, SBT e Cultura. Sua chegada à ESPN, emissora no qual atingiu o auge da carreira e tornou-se nacionalmente conhecido, ocorreu pouco após a fundação do canal no Brasil, em 1990. Não à toa, sustentava o status de um dos nomes e vozes mais emblemáticas do canal.

Paulo Soares e Antero Greco, que morreu em maio de 2024, fizeram da bancada do programa SportsCenter quase uma extensão da casa dos telespectadores, que também prestaram homenagens ao comunicados. A dupla mantinha praticamente uma relação de amizade com o público e estabeleceram um estilo inconfundível na crônica esportiva televisiva.

A dupla comandou o SportsCenter por mais de duas décadas, com estreia em 2000 durante as Olimpíadas de Sydney. E não demorou muito para seus respectivos bordões e a habitual leveza na apresentação encantaram o público esportivo.

Em sua última homenagem a Antero Greco, em 2024, Soares fez um desabafo que ressoa como um retrato de sua própria despedida: “Antero chegava sempre em cima da hora. Agora, acabei de escrever: ‘Poxa vida, Antero, por que você foi embora agora? Não era a hora ainda'”.

