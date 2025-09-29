Grealish reconhece exageros nos tempos de City: “Não me ajudei em alguns momentos”

Inglês, de 30 anos, perdeu espaço na equipe do técnico Pep Guardiola e acertou com o Everton, por empréstimo, nesta temporada 2025/2026 / Crédito: Jogada 10

Emprestado ao Everton na temporada 2025/2026, Jack Grealish falou sobre sua saída do Manchester City. Afinal, a contratação mais cara da história do clube inglês reconheceu que exagerou nas festas durante sua passagem sob o comando de Pep Guardiola. “As pessoas dizem: “Ele gosta de sair, de festejar”, e eu gosto mesmo. Quero poder viver a minha vida e aproveitar, mas obviamente há um momento e um lugar para isso na minha carreira. Para ser sincero, provavelmente não escolhi os momentos certos. Às vezes, no City, por exemplo, não me ajudei em alguns momentos, digo isso abertamente, mas não acho que tenha sido só por isso”, disse, em entrevista ao canal “Sky Sports”.