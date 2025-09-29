Goiás x Atlético-GO: onde assistir, escalações e arbitragem

Em clássico de momentos opostos, Esmeraldino busca retomar a liderança contra o embalado Dragão em busca da arrancada final pelo G4 / Crédito: Jogada 10

A 29ª rodada da Série B será encerrada com um grande clássico goiano nesta terça-feira (30). O Goiás recebe o Atlético-GO às 21h35 (horário de Brasília), na Serrinha. A partida coloca frente a frente rivais em fases completamente distintas: o time da casa está em momento irregular, mas joga para voltar à liderança, enquanto o visitante vive uma excelente sequência. O duelo tem um peso enorme para a parte de cima da tabela. O Goiás, que perdeu a ponta para o Criciúma, precisa de apenas um empate para retomar o primeiro lugar. Já o Atlético-GO, nono colocado e vindo de três vitórias seguidas, sabe que vencer o clássico é fundamental para manter vivo o sonho de uma arrancada rumo ao G4.

Onde assistir A partida entre Goiás e Atlético-GO, pela 29ª rodada da Série B, terá transmissão ao vivo do Disney+. Como chega o Goiás O Goiás chega para o clássico vivendo um momento de grande irregularidade na temporada. A equipe Esmeraldina venceu apenas uma de suas últimas cinco partidas. Essa sequência ruim, aliás, custou a liderança isolada do campeonato. Apesar da má fase, o time de Vagner Mancini joga em casa sabendo que um simples empate o coloca de volta no topo da tabela. Para este confronto, o técnico tem apenas um desfalque confirmado. O atacante Pedrinho continua no departamento médico e segue fora da equipe. Com um time considerado titular à disposição, a expectativa é que o Goiás use a força da Serrinha para superar o mau momento e dar uma resposta positiva para sua torcida. Como chega o Atlético-GO O Atlético-GO chega à Serrinha com a confiança em alta e vivendo uma fase espetacular. A equipe rubro-negra vem de quatro triunfos nos últimos cinco jogos, sendo três vitórias consecutivas. Esse ótimo desempenho deixou o Dragão na nona posição, sonhando com uma arrancada final para brigar pelo acesso à elite.