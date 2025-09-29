Fundo saudita compra EA Sports por cerca de R$ 300 bilhões

Produtora deixará de ser capital aberto e vai se transformar em uma empresa totalmente privada pela primeira vez

Um consórcio liderado pelo fundo saudita, a empresa Silver Lake e a companhia de investimentos Affinity Partner vai comandar a EA Sports. Dessa forma, a produtora deixará de ser capital aberto e vai se transformar em uma empresa totalmente privada. Assim, ela vai sair da bolsa de valores dos Estados Unidos.

O Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita comprou nesta segunda-feira (29) a produtora de jogos eletrônicos EA Sports. Dessa forma, o fundo vai pagar cerca de 55 bilhões de dólares (aproximadamente R$ 300 bilhões) para adquirir a empresa, que é responsável por franquias como Battlefield, The Sims e Apex Legends, além do EA Sports FC, antigo Fifa.

O conselho de diretores aprovou a venda de 100% das ações da companhia. A conclusão deve ocorrer entre março e junho de 2026. Assim, essa será a maior venda alavancada da história. Mesmo com a venda, a empresa vai continuar sendo administrada pelo atual CEO Andrew Wilson. Além disso, também vai manter as suas operações no mesmo prédio em Redwood City, na Califórnia, nos Estados Unidos.

Nos últimos anos, o fundo saudita tem expandido seus investimentos em estúdios de jogos eletrônicos. O intuito é diversificar a economia do país para se tornar menos dependente de petróleo. Portanto, o fundo já possuía, por exemplo, uma parcela de 9,9% da EA Sports. Além disso, têm ações de empresas como Take Two Interactive (GTA 6), Nintendo, Embracer e Capcom.

