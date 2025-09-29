Fora de casa, Porto goleia o Arouca e reassume ponta do Português

O Porto fez sua parte e manteve os 100% de aproveitamento no Campeonato Português. Nesta segunda-feira (29/9), pelo encerramento da sétima rodada, a equipe portista goleou o Arouca por 4 a 0, fora de casa – no Estádio Municipal de Arouca -, reassumindo a liderança da Liga Portugal. Agora, o time do técnico Francesco Farioli volta a aparecer no topo da tabela, com 21 pontos. Já o Arouca estaciona em décimo, com oito pontos.

O gol inaugural foi logo no começo do primeiro tempo, com o artilheiro Samu, aos 12′. Froholdt ficou na cara do gol e se enrolou com a bola, que ficou livre para o espanhol fazer o que pode ter sido o gol mais fácil de sua carreira. O atacante, porém, saiu no intervalo por uma lesão.

Dez minutos depois da abertura do placar, então, o brasileiro Pepê ampliou com um belo chute de direta. Após intervenção do VAR, no entanto, o gol foi anulado por impedimento de Borja Sainz na origem da jogada.

Na etapa final, o lateral-direito Martim Fernandes recebeu o segundo amarelo e foi para o chuveiro mais cedo, logo aos 3′. Isso não foi problema para o Porto. Afinal, pouco depois Deniz Gul marcou o segundo após assistência de Pepê, aos 6′. Já aos 15′, foi a vez de Francisco Moura marcar o dele: após passe de Borja Sainz, ele fez o 3 a 0. O quarto e definitivo gol saiu de Zaidu, aos 40′, sacramentando, assim, a vitória do Porto em Arouca.