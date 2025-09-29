Felipe Melo avalia vitória do Vasco em cima do Cruzeiro: “Deu aula”

Comentarista e ex-jogador também destacou o trabalho do Fernando Diniz e as contratações do Cruzmaltino / Crédito: Jogada 10

A vitória do Vasco em cima do Cruzeiro, no sábado (27), em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro, foi um destaque para Felipe Melo. Segundo o comentarista e ex-jogador, o Cruzmaltino “deu aula” contra a Raposa, que não perdia fora de casa há cinco meses. “Agora eu preciso dizer, o Vasco deu aula contra o Cruzeiro. O meia que estava emprestado, jogando uma Série B, hoje é titular no Vasco (Barros). Isso é fruto de muito trabalho, sou fã do Diniz, é um cara que sempre tira o melhor dos atletas. O Vasco tem demonstrado isso, ao longo do campeonato, e ainda tem margem para melhorar”, afirmou.

Dessa forma, Felipe Melo, que já trabalhou com Fernando Diniz, ressaltou a importância do técnico de “moldar” jogadores. No caso do clube carioca, Rayan teve uma crescente após a chegada do comandante. “Agora, é chover no molhado falar do Diniz e de todo seu staff. Ele é um treinador que quando chega muda o ambiente, quem falava do Rayan até pouco tempo atrás? Daqui a pouco, o moleque vai sair por 40 milhões de euros, porque vai valer isso. Então, isso também é mérito do treinador, que tirou o melhor dele. Hoje você tem um lateral jogando no Vasco que é nível Seleção Brasileira, mérito do treinador também”, ressaltou. Contratações de zagueiros no Vasco Além disso, Felipe Melo ainda elogiou as contratações do Cruzmaltino no setor defensivo na última janela de transferências. Os zagueiros Robert Renan e Carlos Cuesta chegaram para reforçar o clube carioca.