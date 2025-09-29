Ex-Fla desabafa após volta aos gramados: “Me deram como aposentado”

Cria do Flamengo, o lateral-esquerdo Jorge voltou a entrar em campo depois de um ano e não escondeu a emoção. O jogador atuou em 90 minutos na vitória do Remo sobre o CRB por 4 a 2, no último domingo (28), pela Série B do Brasileirão. Ele se emocionou ao comentar sobre o seu retorno e desabafa.

“Difícil, é só Deus. É muito Deus na minha vida, só Deus sabe o que eu passei. Todo atleta tem seus níveis altos e baixos, mas, diante de uma lesão, tem que ser muito forte mentalmente. Talvez, se não tivesse a família do meu lado, como eu tenho a minha, uma pessoa que eu sempre me dediquei, que foi meu pai, que está sempre comigo, desde sempre… É um dos caras que mais acreditou em mim até o final”, disse Jorge.