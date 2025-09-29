Everton e West Ham ficam no empate pela Premier League

Keane abre o placar para os donos da casa, mas Hammers buscam o empate com Bowen na estreia do técnico Nuno Espírito Santo

Everton e West Ham empataram em 1 a 1 nesta segunda-feira (29), no Hill Dickinson Stadium, em Liverpool, na partida de encerramento da 6ª rodada da Premier League 2025/26. Keane abriu o placar para os donos da casa, enquanto Bowen deixou tudo igual para os Hammers na estreia do técnico português Nuno Espírito Santo.

Dessa maneira, o Everton chega a oito pontos em seis rodadas, na 9ª posição. Após conseguir uma sequência de duas vitórias, os Toffees não vencem há três jogos na Premier League.

Por outro lado, o técnico Nuno Espírito Santo terá muito trabalho pela frente. Fora de casa, o West Ham somou apenas o seu quarto ponto em seis jogos nesta edição da Premier League. Assim, o time segue na 19ª posição, com um ponto a menos que o Nottingham Forest, primeiro fora da zona de rebaixamento, em 17º.

Além disso, os Hammers não vencem há três rodadas na Premier League, combinadas com uma eliminação para o Wolverhampton na Copa da Liga Inglesa.

O jogo

O Everton conseguiu se impor no primeiro tempo e ficou com a vantagem de 1 a 0 com o gol de cabeça marcado pelo zagueiro Keane, aos 17 minutos. O West Ham, por sua vez, fez uma primeira etapa apagada, com pouca posse de bola e somente um chute no gol adversário.