Estádio ”vazio” e protesto: São Paulo deve encarar Ceará com clima hostil

Após queda na Libertadores, torcida promete uma manifestação contra diretoria antes da partida pelo Brasileirão

O cenário, porém, será bem diferente do vivido na última quinta-feira (25/9). Afinal, se o estádio esteve lotado e pulsando na tentativa de empurrar o time contra os equatorianos, desta vez a expectativa é de arquibancadas esvaziadas, reflexo da insatisfação da torcida com a campanha recente.

O São Paulo volta a campo nesta segunda-feira (29/9), às 20h, no Morumbis, para enfrentar o Ceará pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marca o primeiro compromisso da equipe após a eliminação para a LDU nas quartas de final da Libertadores, resultado que aumentou a pressão dentro e fora do clube.

Além do desânimo, um protesto está previsto para ocorrer antes do jogo. Afinal, a principal organizada do São Paulo convocou seus membros para uma manifestação a partir das 18h, em frente ao portão principal do Morumbis. Aliás, o local coincide com a rota do ônibus que levará a delegação tricolor ao estádio, programado para chegar por volta das 18h30.

Segundo comunicado divulgado pela organizada, os principais alvos da manifestação serão o presidente Julio Casares, o diretor de futebol Carlos Belmonte, os diretores adjuntos Fernando Chapecó e Nelson Ferreira, o executivo Rui Costa, o preparador físico Pedro Campos e o coordenador médico José Sanchez.

As exigências do movimento incluem maior transparência na gestão do clube, auditoria externa independente, direito de voto direto para sócios nas eleições presidenciais, modernização do CT da Barra Funda, fim do Conselho Vitalício e a saída de conselheiros considerados ineficientes.

São Paulo agora tenta vaga na Libertadores de 2026

O protesto deve ampliar o clima de cobrança sobre o elenco, que precisa dar resposta em campo para amenizar a pressão. Além disso, o Tricolor precisa se manter firme na disputa por uma vaga na parte de cima da tabela do Brasileirão.