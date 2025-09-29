Empresa nega problemas no gramado da Fonte Nova após reclamação do Palmeiras

Verdão criticou estado da grama durante derrota para o Bahia, mas responsáveis garantem que campo está em conformidade técnica / Crédito: Jogada 10

A derrota do Palmeiras para o Bahia por 1 a 0 neste domingo (28/9), na Arena Fonte Nova, pela 25ª rodada do Brasileirão gerou muito debate das condições do gramado do estádio. Após a partida, o técnico Abel Ferreira culpou o estado da grama pelo revés sofrido pelo Verdão. Contudo, o estádio e a empresa responsável pela manutenção do piso contestaram as críticas. Em nota oficial, a administração da Fonte Nova explicou que uma intervenção de manutenção recente alterou temporariamente a coloração do gramado. Contudo, garantiu que os principais indicadores técnicos, tração, compactação, resistência e umidade, permanecem dentro dos padrões de conformidade estabelecidos.